Decreto Autovelox pubblicato in Gazzetta ufficiale cosa cambia | tutte le novità e le nuove regole

(Di martedì 28 maggio 2024) Oggi ilsaràin. Si tratta di un provvedimento che mette fine "alla giungla delle migliaia diselvaggi in tutta Italia", secondo il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Tante le, dall'eliminazione dei dispositivi sotto i km/h, passando per l'obbligo, nelle strade extraurbane, che glisiano segnalati almeno 1 km prima. Ecco nel dettaglio tutti i punti del nuovo. .

(Adnkronos) – nuove regole da oggi sul fronte Autovelox . Verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto , che diventa quindi legge, "voluto dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che mette fine alla giungla delle migliaia di Autovelox selvaggi in tutta Italia", ha scritto su X il ... webmagazine24

Salerno, autovelox congelati: il decreto Salvini affida l'organizzazione del piano alla prefettura - Salerno, autovelox congelati: il decreto Salvini affida l'organizzazione del piano alla prefettura - Si spengono gli autovelox anche a Salerno, come nel resto d’Italia. In attesa che si chiarisca il nodo omologazione-taratura-approvazione stabilito dal nuovo decreto Salvini che sarà pubblicato oggi ... ilmattino

Norme più restrittive per piazzare in strada gli autovelox - Norme più restrittive per piazzare in strada gli autovelox - Il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale limita l'autonomia dei comuni nell'installare autovelox, richiedendo approvazione prefettizia e dati sulla pericolosità delle strade. La misura, voluta d ... ilrestodelcarlino

San Matteo Salvini, proteggici dagli autovelox - San Matteo Salvini, proteggici dagli autovelox - Chi abita in città non può capire quanto noi automobilisti di provincia venissimo taglieggiati. Le multe non significano sicurezza, ma agguato e rapina ... ilfoglio