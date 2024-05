Comunali Baronissi Anna Petta | Promuoviamo una Baronissi sicura il nostro impegno per la sicurezza del territorio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 28 maggio 2024): “Potenziamento della videosorveglianza e presenza intensificata delle forze dell’ordine per un comune più sicuro” “Laè al centro delprogramma elettorale, e non possiamo permettere che venga compromessa da soluzioni inefficaci e costose. Per questo motivo, ilpiano prevede misure concrete e ben strutturate per garantire la protezione e il benessere di ogni cittadino. Il primo passo sarà il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale. Abbiamo progettato l’installazione di nuove telecamere in punti strategici di, che saranno collegate a una sala operativa centralizzata. Questo ci permetterà di avere un controllo costante e capillare del, asndo un intervento tempestivo e coordinato in caso di emergenza.