Come alzare la guardia | La prima azione da fare Condividere le banche dati

"Non si impianta una mafia straniera senzaaccordi con la mafia locale". Don Andrea Bigalli, presidente dell'Osservatorio Regionale della Legalità, e referente toscano di Libera, sintetizza così il suo mancato stupore di fronte all'ennesima inchiesta sulla malavita nel tessuto economico della città. Don Bigalli, dal suo osservatorio privilegiato, che effetto le fa questa indagine nel cuore di Firenze? "Non soltanto non mi stupisco ma dico che è un processo che sta evolvendo progressivamente, e inchieste di questo genere diventeranno sempre più frequenti, perché in città c'è da tempo una dinamica di infiltrazioni mafiose. Del resto è quello che continuano a dirci la magistratura e le forze dell'ordine". L'Osservatorio Regionale della Legalità cosa sta facendo? "Abbiamo fatto uscire di recente una raccomand, che poi la stessa indicata dalle forze dell'ordine: