CLAMOROSO Gudmundsson riaperto il caso per violenza sessuale | rischia il CARCERE in Islanda

Gudmundsson shock, rischia il carcere per violenza sessuale: caso riaperto - gudmundsson shock, rischia il carcere per violenza sessuale: caso riaperto - La Procura della Repubblica islandese ha accettato il ricorso presentato dalla donna che l'agosto scorso aveva accusato il calciatore del Genoa ... tuttosport

Gudmundsson shock: accusato di violenza sessuale in Islanda rischia un anno di reclusione - gudmundsson shock: accusato di violenza sessuale in Islanda rischia un anno di reclusione - La Procura della Repubblica in Islanda ha riaperto il caso contro Albert gudmundsson, calciatore del Genoa, per l'accusa di violenza sessuale presentata da una donna lo scorso anno. tuttojuve

Doccia fredda Genoa: Gudmundsson rischia il carcere - Doccia fredda Genoa: gudmundsson rischia il carcere - Albert gudmundsson, attaccante del Genoa, è accusato di violenza sessuale in patria: la Procura della Repubblica islandese ha fatto riaprire il caso, emettendo un atto d'accusa nei confronti del gioca ... pianetalecce