Cina | fiera su turismo mira a sfruttare ulteriormente mercato nazionale 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2024) Shanghai, 28 mag – (Xinhua) – Ieri si e’ aperta a Shanghai un’importantecommerciale sui viaggi business-to-business dedicata ad aiutare gli operatori turistici e i professionisti del settore ad accedere alturistico cinese. In programma da ieri 27 maggio fino a domani 29, la ITB China 2024 vanta un’offerta di oltre 600 espositori provenienti da piu’ di 80 Paesi e regioni. L’evento di quest’anno e’ a tema “Prosperare nella trasformazione, raggiungere nuove vette. Insieme”, che riflette l’importanza dell’adattabilita’ e dell’innovazione nel settore dei viaggi, nonche’ l’enorme potenziale non sfruttato delcinese dei viaggi. La ITB China 2024 si e’ ampliata del 60% rispetto all’anno scorso e ospitera’ una serie di discorsi chiave, tavole rotonde e dialoghi per promuovere la collaborazione e il sostegno reciproco.