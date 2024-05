Cina | al via periodo di mietitura del grano 1

(Di martedì 28 maggio 2024) Linyi, 28 mag – (Xinhua) – Un agricoltore guida una mietitrice in un campo dinel villaggio di Dongjiazhuang a Linyi, nella provincia orientale cinese dello Shandong, ieri 27 maggio 2024. (Xin) Agenzia Xinhua.

