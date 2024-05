Chi è Halili Elmahdi il 29enne arrestato a Torino con l’accusa di terrorismo | la vicinanza all’Isis le botte all’imam

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 28 maggio 2024)di origini marocchine naturalizzato italiano, è statoper la terza volta, come già nel 2015 e nel 2018. Nei due precedenti, quando viveva a Lanzo nel torinese, fu accusato die di legami con l’Isis, questa volta la Digos ha eseguito il mandato di arresto per associazione terroristica dello Stato Islamico. Dopo la condanna gli fu tolta la cittadinanza italiana ma, una volta uscito dal carcere a fine luglio 2023, aveva evitato l’espulsione grazie a un problema di natura burocratica., considerato l’autore dei primi testi di propaganda jihadista scritti in italiano, in passato è stato posto sotto l’attenzione delle forze dell’ordine per i suoi legami con l’Isis e la sua attività di propaganda, radicalizzazione e proselitismo sul web per il Daesh.