Caivano gli alunni del liceo dipingono la scultura col nome del centro

Caivano, è il Meloni-day ma i residenti sono divisi: “Qui è cambiato poco...” - caivano, è il Meloni-day ma i residenti sono divisi: “Qui è cambiato poco...” - Si inaugura l’ex centro sportivo Delphinia con la premier. Viaggio nel Parco Verde: “Blitz, minacce di sfratto e poco altro...” ... napoli.repubblica

“Caivano Music Festival 2024”: all’istituto “Milani” sul palco centinaia di talentuosi musicisti - “caivano Music Festival 2024”: all’istituto “Milani” sul palco centinaia di talentuosi musicisti - Cala il sipario sulla II Rassegna Musicale dal titolo “caivano Music Festival”, riservata agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado aderenti alla rete di ... ilmattino

Cardito, «Scuola e territorio»: in campo 400 alunni per la maxi kermesse di sport e musica - Cardito, «Scuola e territorio»: in campo 400 alunni per la maxi kermesse di sport e musica - “Scuola e territorio”. E’ la maxi kermesse di sport e musica, promossa dall’istituto comprensivo “Marco Polo- Galileo Galilei” di Cardito, che venerdì 24 maggio (dalle ore 8 alle 12) vedrà in campo, ... ilmattino