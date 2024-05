Atletica Filippo Tortu | Agli Europei di Roma voglio due ori | nei 200 e nella staffetta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) Verso gli2024 di, che si terranno allo stadio Olimpico adal 7 al 12 giugno, con tante speranze e ambizioni per la squadra italiana, che poi volgerà il suo sguardo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Uno degli atleti più rappresentativi sarà, il velocista lombardo che non si è nascosto e, in occasione del raduno delle staffette tricolori ha detto: “Questo europeo è anche per Parigi. Per quel che mi riguarda – ha riportato l’ANSA – i miei obiettivi, seppure la stagione non sta andando come mi immaginavo, come mi aspettavo di certo non li cambio, sono determinato a vincere una meda d’oro sia nei 200 metri che”. Poi lo sprinter ha aggiunto: “Sono concentrato su quello che mi ero prefissato e proverò con tutte le mie forze a raggiungerlo.