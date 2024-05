Oltre nove italiani su dieci scelgono i surgelati - Oltre nove italiani su dieci scelgono i surgelati - Secondo l'analisi AstraRicerche per IIAS, gli alimenti surgelati sono presenti sulle tavole di oltre 9 italiani su 10, di cui 1 su 2 (53%) ne fa un uso abituale ... horecanews

Alimentazione, Neri (Ipsos): "69% italiani ha ridotto consumo proteine animali" - alimentazione, Neri (Ipsos): "69% italiani ha ridotto consumo proteine animali" - Milano, 28 mag. - (Adnkronos) - “Per parlare di flexitarianesimo bisogna partire dalla definizione: la parola nasce dall’unione di ‘flexible’, ... notizie.tiscali

Alimentazione. La Asl Roma 4 presenta a Ladispoli le Ricette per la salute - alimentazione. La Asl Roma 4 presenta a Ladispoli le Ricette per la salute - Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della Asl Roma 4 è stato selezionato per campagna nazionale “Le ricette per la salute: più iodio e meno sale” e oggi ha presentato a Ladispoli il menù selezion ... quotidianosanita