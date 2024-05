A Napoli per la prima volta il Radio Italia Live

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIlarriva per lae porterà sul palco di piazza Plebiscito 12 artisti: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Elodie, Francesco Gabbani, Irama, Angelina Mango, i Ricchi e poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Tananai. L’appuntamento è per il 27 giugno. Il concerto è co-organizzato con il Comune died è ad accesso gratuito. Dal 21 giugno chi vorrà assistere dovrà soltanto entrare nel sito die accreditarsi così da ricevere un tagliando che consente l’accesso alla piazza. Il concerto rientra nel cartellone della programmazione del progetto dell’amministrazione comunale ‘Città della musica –Festival 2024’. “È una scelta che testimonia ancora di più la centralità dirispetto alla musica, all’immagine, al brand vincente – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – è un evento gratuito tra i più importanti in, con un cast stellare.