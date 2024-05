Willy - il nostro podcast Delitt - piste e misteri Le tappe del giallo Domani la prima puntata

(Di lunedì 27 maggio 2024) Uno efferato, una vita devastata nel fiore degli anni e un mistero irrisolto che si trascina da decenni tra indagini finite nel vuoto, bugie e una cappa di omertà che ancora nega giustizia a quel ragazzo e alla sua famiglia. È la storia di Vilfrido Branchi, 18 anni, per tutti, assassinato e lasciato nudo lungo l’argine del Po di Goro nella notte tra il 29 e 30 settembre del 1988. Da quella maledetta notte il Carlino ha seguito la storia die ha contribuito a far riaprire il caso raccontando ogni successivo step, fino all’ultima pista che conduce verso un paesino del Veneto. Ora quella storia esce dalle colonne stampate e diventa un. Nelle 8 puntate, attraverso la voce narrante delgiornalista Nicola Bianchi e tanti altri contributi audio, si ripercorrerà la vicenda, dall’omicidio alle prime indagini che portarono a Valeriano Forzati, il futuro killer del Laguna Blu.

