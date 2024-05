Ups inchiesta su frode fiscale e caporalato | pronta a versare 86 milioni di euro al Fisco

L'Aquila - La Guardia di Finanza di Terni ha sequestrato beni per 12 Milioni di euro in Italia e all'Estero nell'ambito di un'indagine su falsi crediti fiscali. Coinvolte anche le province di L’Aquila e Teramo . Operazione imponente quella condotta dalla Guardia di Finanza di Terni, che ha eseguito ... abruzzo24ore.tv

Tempo di lettura: < 1 minutosequestri per un totale di 12 milioni e 552.360,53 euro in queste ore in Italia e all’estero da parte della guardia di finanza di Terni nell’ambito di un’Indagine su crediti fiscali, in particolare Iva, generati da presunte false fatturazioni. L’operazione viene ... anteprima24