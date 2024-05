Uomini e Donne | chi è Alessia Rivolta - la dama del trono over

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nelle ultime settimane, una nuovaha catalizzato l’attenzione degli spettatori di. Nonostante abbia fatto il suo ingresso a ridosso delle battute finali del dating show, la new entry ha fatto parlare di sé grazie ai suoi interventi in studio. Ecco di chi si tratta. Una nuova edizione diè giunta al termine. Ciononostante, anche alle sue battute finali, il dating show di Canale 5 non ha lesinato sui colpi di scena. Non solo il percorso per quanto riguarda il percorso di Ida Platano – e, in generale, ilclassico – anche il parterreha riservato diverse sorprese. Una di queste è rappresentata dalla new entry. Ladelsi è fatta notare nel corso delle ultime settimane, grazie al suo carattere deciso, dimostrando di non essere una che le manda a dire.

