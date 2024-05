Un doppio addio in casa bianconera Se ne vanno Fabrizio Giovannini e Andrea Biagini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo quello con mister Lorenzo Dell’Agnello, il Fucecchio ufficializza altri due addii. Si interrompe il rapporto di collaborazione col direttore generalee con quello organizzativo, entrati nella societàlo scorso novembre in un momento di difficoltà del club presieduto da Luca Lazzeri. "Ringraziamoche grazie alla sua grande esperienza ha aiutato la società e la squadra a concludere nel migliore dei modi questa stagione – si legge nella nota della società –.è stato protagonista di un prezioso contributo nei momenti difficili per la salvezza in Eccellenza. Ad entrambii nostri migliori auguri per il loro futuro".