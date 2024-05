Turismo l’Italia entra nella top ten mondiale ma dietro Spagna e Francia

Il settore dei viaggi e del turismo è in miglioramento su scala globale e e grazie all'esplosione di una domanda "compressa" durante la pandemia, quest'anno sia gli arrivi che il contributo al Pil globale torneranno ai livelli pre-pandemici. Tuttavia le infrastrutture aeree e quelle turistiche, ... quotidiano

La masterclass di Mario Brunello sui Sibillini - La masterclass di Mario Brunello sui Sibillini - Bandiera Arancione, è uno de I borghi più belli d’Italia, e nel 2021 ha ricevuto il premio dell’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite di Best Tourism Village, unico premiato in ... giornaledellamusica

Destination Inside Sardinia, a Orotelli il percorso turistico del Gal Barbagia - Destination Inside Sardinia, a Orotelli il percorso turistico del Gal Barbagia - «Se guardiamo al mondo delle campagne, in Sardegna abbiamo tantissimi produttori ma scarseggiano le imprese. Dobbiamo invertire questa tendenza, la formazione e` fondamentale per fare in modo che agri ... sardegnalive

Giuseppe Abbatepaolo confermato alla guida di Aidit Puglia - Giuseppe Abbatepaolo confermato alla guida di Aidit Puglia - Giuseppe Abbatepaolo dell’agenzia Montedelia Tour di Alezio (Lecce) è stato confermato presidente di Aidit Puglia ... guidaviaggi