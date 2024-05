Tragedia all’Air Show - il dolore della Versilia per il pilota morto

(Di lunedì 27 maggio 2024) Marina di Pietrasanta (Lucca), “Grazie, caro amico, per tutto quello che hai fatto: il tuo ricordo volerà alto con noi, sempre", è il toccante messaggio degli amici di Helicopter Safety dedicato a Paolo Dal Pozzo, il quarantunenne residente a Marina di Pietrasanta, codell’elisoccorso, vittima di un tragico incidente nella mattinata di sabato all’aeroporto dei Parchi all’Aquila, investito da un’autocisterna. Paolo Dal Pozzo lascia nella giovane moglie, insegnante di scuola e due figli ancora in tenera età. Nel capoluogo abruzzese si doveva svolgere l’Air, la manifestazione è stata sospesa in segno di lutto. Ieri mattina poco dopo le 10,30 le Frecce Tricolori sono però sfrecciate sopra l’Aquila, il loro è stato un volo particolare, non un’esibizione da applaudire ma un gesto di grande significato, l’omaggio dal cielo a Paolo Dal Pozzo.

