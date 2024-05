Tragedia al centro commerciale | ragazza di 15 anni cade dal piano superiore e muore

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 27 maggio 2024) Unaè caduta dal secondodi un edificio mentre camminava ed è morta sul colpo: la polizia indaga sulle cause La città di Nagakute, della prefettura di Aichi, è in lutto dopo lache ha colpito la regione giapponese nella mattinata di ieri. Una, di appena 15, è morta in un, dopo essere caduta dal secondo. Il dramma ha subito coinvolto tutto il popolo nipponico che si è stretto intorno alla famiglia della vittima. Un incidente fortuito, in cui chiunque è privo di responsabilità e avvenuto in pieno giorno sotto gli occhi dei presenti. Secondo quanto riportano i media locali di Kyodo News, il fatto sarebbe accaduto presso Aeon Mall Nagakute, uno dei punti di riferimento della vita cittadina.