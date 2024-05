Toscana | dati positivi sia riguardo la vaccinazione per il papillomavirus sia per le vaccinazioni dell’infanzia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Incresce il numero delle ragazze e dei ragazzi che si vaccinano contro ile anche quello dei bambini che si sottopongono allepreviste dal calendario regionale (ovvero esavalente, morbillo, parotite, rosolia e varicella, meningococco C e pneumococco). Iforniti dagli uffici regionali mostrano un aumento delle somministrazioni e delle coperture raggiunte nel 2023. Il vaccino contro ilsi offre gratuitamente alle ragazze e ai ragazzi che hanno compiuto undici anni. E’ un vaccino estremamente efficace nella prevenzione dell’infezione da Hpv, causa di lesioni che lentamente, negli anni, possono trasformarsi in tumori al collo dell’utero nelle donne e al pene, all’ano e dell’orofaringe negli uomini.

