(Di lunedì 27 maggio 2024) Il film: The, 2022. Regia: Graham Moore. Cast: Mark Rylance, Zoey Deutch, Johnny Flynn, Dylan O’Brien, Nikki Amuka-Bird, Simon Russell Beale. Genere: Crime, drammatico, thriller. Durata: 106 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix Trama: Chicago. 1956. Leonard (Rylance) è un sarto inglese che produceva abiti nella famosa Savile Row di Londra. Dopo una tragedia personale finisce a Chicago, dove lavora in una piccola sartoria in una zona malfamata della città e confeziona abiti eleganti per le uniche persone che possono permetterseli: una famiglia di gangster. Questa famiglia di gangster cercherà di approfittare del carattere gentile e accomodante di Leonard, che insieme alla sua assistente Mable (Zoey Deutch) si troverà coinvolto con la mafia in modo sempre più grave.

La recensione di The Outfit , film dove Mark Rylance veste i panni di un tranquillo sarto inglese che, all'interno della sua bottega, si ritrova suo malgrado coinvolto in una resa dei conti tra bande criminali. Chicago, 1956. Leonard Burling è un sarto di origini inglesi che gestisce una piccola ... movieplayer

The Outfit, la recensione: un abito cucito con la suspense - The outfit, la recensione: un abito cucito con la suspense - Non sorprende quindi che Graham Moore, fan di Sherlock Holmes, nel 2022 abbia confezionato con The outfit, una storia squisita che soddisferà tutti gli amanti del giallo. Come vedremo nella nostra ... cinemaserietv

Stellar Blade: gli outfit 'senza censura' silenziosamente aggiunti con l'ultima patch - Stellar Blade: gli outfit 'senza censura' silenziosamente aggiunti con l'ultima patch - Pur senza farne riferimento nel changelog, gli sviluppatori di Shift Up hanno aggiunto gli outfit 'senza censura' in Stellar Blade con l'ultimo update. everyeye

The Outfit streaming - The outfit streaming - Scopri dove vedere The outfit in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di The outfit in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la risol ... comingsoon