The Apprentice | gli avvocati di Donald Trump inviano una diffida ai produttori

(Di lunedì 27 maggio 2024) Glidell’ex presidentehanno inviato una lettera diaidi The, mentre il film continua a cercare finanziamenti negli Stati Uniti. Il film The, che è stato recentemente presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2024, è interpretato da Sebastian Stan nel ruolo di un giovane, Jeremy Strong di Succession nel ruolo di Roy Cohn, il mentore di, Maria Bakalova nel ruolo di Ivankae Martin Donovan nel ruolo di FredSr. Il biopic è diretto da Ali Abbasi da una sceneggiatura scritta da Gabriel Sherman. Secondo The Hollywood Reporter, idel film sostengono il progetto in arrivo nonostante la lettera e affermano che il film non ha fatto nulla di sbagliato per giustificare un intervento legale.

