Taiwan circondata | 21 aerei e 11 navi da guerra cinesi intorno all’isola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 gennaio 2024 – E’ sempre alta tensionedi. Dopo l’esercitazione militare punitiva lanciata nei giorni scorsi dalla Cina, nelle ultime ore il governo dell’isola ha registrato un’intensa attività militare di Pechino nelle acque intoro a. This undated handout photograph released on May 24, 2024 by the Eastern Theater Command of China's People's Liberation Army (PLA) shows a naval vessel sailing at sea during the "Joint Sword-2024A" milirary drill at an unknown location. China warned on May 24 of war overand said it would ramp up countermeasures until "complete reunification" was achieved, as Chinese forces conducted military drills around the self-ruled island. (Photo by EASTERN THEATER COMMAND OF THE PEOPLE'S LIBERATION ARMY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /EASTERN THEATER COMMAND OF THE PEOPLE'S LIBERATION ARMY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Il ministero della Difesa diha rilevato nelle 24 ore alle 6 locali (mezzanotte in Italia) 21e 11daall'isola, nonché 4 unità della guardia costiera.