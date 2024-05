Super ricchi - la proposta di una tassa per lo 0,1% del patrimonio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 27 maggio 2024) Unaminima dello 0,1% sui patrimoni dei cittadini più facoltosi, ovvero quelli con uniore ai 5,4 milioni di euro, è laavanzata da Oxfam, la confederazione internazionale di organizzazioni non profit dedita alla riduzione della povertà globale. Questo appello è stato ripresentato in vista del prossimo G7 di giugno in Puglia, dopo essere stato già discusso a Stresa e recentemente in Senato. Tuttavia, finora la richiesta non ha ricevuto risposta. Disparità economiche in Italia Secondo Oxfam, lo 0,1% della popolazione italiana più ricca possiede una ricchezza quasi tre volteiore a quella detenuta dalla metà più povera del Paese. Unasu questo ristretto gruppo di circa 50 mila persone, con unnetto individualeiore ai 5,4 milioni di euro, potrebbe generare un gettito aggiuntivo fino a 15,7 miliardi di euro all’anno.