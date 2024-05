Subbuteo il Club I n s o m m a ricorda il trentennale della finale Ancona-Samp

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il, in occasione del IX Meeting di “Old”, hato ladi Coppa con gli ex Bertarelli ed Armellini. Presentato il libro di Vincenzo Felici “Non passa lo straniero” VALLESINA, 26 maggio 2024 – Sono trascorsi ormai 30 anni da quella storicadi Coppa Italia tradoria. Era la stagione 1993/94, e la squadra di Vincenzo Guerini, allora militante nel torneo di serie B, dopo un cammino straordinario che la vide superare nel suo percorso Giarre, Napoli, Avellino, Venezia e Torino, centrò la finalissima con ladegli jesini Roberto Mancini e Mauro Bertarelli, peraltro fresco ex. Alcuni dei cimeli relativi alladi Coppa Italiadoria In una sfida impari per i valori in campo, coi blucerchiati di mister Sven Goran Eriksson capaci di contare su straordinari campioni come Gullit, Jugovic, Mancini, Pagliuca e Platt, solo per citarne alcuni, I dorici pareggiarono 0-0 nell’andata al “Del Conero” dopo un’ottima gara, sfiorando il miracolo nel ritorno, chiudendo sullo 0-0 anche la prima frazione di gioco al “Marassi”.