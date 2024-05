Su ognuno di voi ci sono enormi archivi Se li vedeste rimarreste scioccati Ecco come ci spiano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 27 maggio 2024) Micah Lee è un giornalista investigativo, hacker e noto esperto di sicurezza informatica. La sua storia ha preso una piega inaspettata quando, nel 2013, ha protetto la diffusione delle rivelazioni che Edgar Snowden ha condiviso con il mondo. Insieme, i due hanno denunciato per la prima volta la sorveglianza di massa a cui tutti siamo sottoposti. Oggi, in una lunga intervista con Elisabetta Russo di Fanpage, Micah ha fornito altre indicazioni su una realtà che teoricamente conosciamo, ma della quale sappiamo pochissimo. E che va oltre la nostra immaginazione. “Se le persone“, ha denunciato Lee, “vedessero glidossier di informazioni che le aziende tecnologiche raccolgono su di loro, rimarrebbero scioccate“. Ma non solo. L’esperto infatti racconta anche altro.