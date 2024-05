Strage Georgofili - commemorate a Firenze vittime dell' attentato

(Di lunedì 27 maggio 2024), alle 1:04, ora, ledi via dei: 31 anni fa, il 27 maggio 1993 fece 5. Morirono le piccole Nadia e Caterina, la prima 9 anni, la seconda un mese e mezzo, insieme ai loro genitori Angela Fiume e Fabrizio Nencioni e lo studente Dario Capolicchio, 22 anni. Un corteo silenzioso si è mosso da Palazzo Vecchio per raggiungere la vicina via deidove è stata poi deposta una corona. Tra i presenti il governatore Eugenio Giani, l'assessora comunale Maria Federica Giuliani per Palazzo Vecchio, la prefetta Francesca Ferrandino, il presidente'Associazione tra i familiariLuigi Dainelli, il procuratore generale presso la corte d'appello diEttore Squillace Greco, rappresentantie forze'ordine e dei vigili del fuoco, candidati a sindaco.

