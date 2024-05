Strage dei Georgofili - cinque vite spezzate | Vivono tutti nel cuore dei fiorentini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Firenze, 27 maggio 2024 – Era passato un anno e quattro giorni dalladi Capaci, in cui morirono il giudice Falcone, la moglie e tre agenti di scorta, quando la mafia tornò ancora a colpire. Questa volta non in Sicilia, ma ildella città culla del Rinascimento e della cultura. Era una tranquilla notte di primavera inoltrata quando Firenze venne svegliata dal tritolo della mafia. Era il 27 maggio 1993, l’una e quattro minuti di notte. Nadia Nencioni pochi giorni prima dell'attentato aveva scritto la poesia ‘Tramonto’. E proprio ‘Tramonto’ è stato il nome data all'operazione che ha portato all'arresto di Matteo Messina Denaro, diventando il simbolo della lotta alla mafia. La genesi di quella poesia l’ha spiegata la sua maestra Maria Grazia Mangani: «I suoi compagni hanno pianto tanto per lei.