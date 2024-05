Sport Iannone Fdi | Salerno maglia nera per aree sportive dedicate ai giovani

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“La classifica del Sole 24 ore attribuisce un altro triste primato alla politica di De Luca & Compagni del Pd:è ultima periveaidi un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. E’ questo il fallimento completo di un deluchismo che fortunatamente volge al termine ma lascia macerie sociali. Loè entrato in Costituzione grazie alla mia legge che lo ha inserito all’articolo 33 ma questa è la foto che anni di amministrazioni Pd lasciano in alcunedella Nazione e in particolare del Mezzogiorno. Passano il tempo ad attaccare il Governo sull’autonomia differenziata che non c’è per coprire la loro incapacità di un trentennio. Dovrebbero vergognarsi e non blaterare”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio, Parlamentare del collegio salernitano.

