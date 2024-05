Spirulina - proteica e antiossidante Piace anche agli astronauti

(Di lunedì 27 maggio 2024), sembra il nome di un personaggio disneyano ed invece è un alimento con caratteristiche straordinarie. Si perché l’Arthrospira platensis, che è un cianobatterio acquatico fatto a spirale (ecco il nome), viene sempre più utilizzata favorevolmente nella industria alimentare. Già conosciuta dAztechi e dantichi romani, chiamata spesso erroneamente alga, è attualmente prodotta in vari stati del mondo ein Italia. Perché è considerata così preziosa? Intanto perché contiene una cospicua dose di proteine dai preziosi aminoacidi essenziali per l’organismo edper i suoi benefici acidi grassi mono e polinsaturi. Presenta inoltre antiossidanti (nemici dei radicali liberi fautori dell’invecchiamento) come vit. E, vit, C e complesso vitaminico B.

