Spalletti | Inter mostrato tutte le qualità Fondamentale per l’Italia!

(Di lunedì 27 maggio 2024) Luciano, presente a Jesi in occasione del “Premio Cesarini”, esprime le proprie sensazioni sui prossimi impegni del. Non manca il focus sull’, vincitrice dello scudetto. BLOCCO – Lucianosottolinea l’importanza della quotanel suo gruppo del: «Quest’anno abbiamo visto tante cose fatte bene se parliamo delle squadre italiane. Dobbiamo fare i complimenti al Bologna, all’Atalanta, alla Roma che ha giocato un calcio importante. Ci sono state squadre come l’, che ha vinto il campionato meritatamente, facendo vederequelle. Per noi l’diventaperché è il blocco squadra che portiamo in Nazionale». CRESCITA – Su uno degli attaccanti convocati per Euro2024 Lucianodichiara: «Di Scamacca non sono sorpreso.