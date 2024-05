Sofia Coppola lancia una nuova collezione di lip balm

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ancheè interessata al panorama beauty, ma non ha fondato un brand tutto suo. Piuttosto ha collaborato con Augustinus Bader per proporre unaversione del suo iconico Lip, aggiungendo del colore. Oltre ad essere una regista di successo,è anche interessata all’industria beauty, tanto da presentare la sua prima linea di rossetti. Per la regista di Priscilla si tratta di un esperimento nel settore di bellezza che non include la vena imprenditoriale. Nel suo caso, infatti, non si tratta di un vero e proprio brand beauty, ma di una linea di prodotti per labbra realizzata in collaborazione con il marchio Augustinus Bader. Crediti: Instagram/Augustinus Bader – VelvetMagUna scelta interessante e che sembra remare anche controcorrente, se si considera che negli ultimi anni numerose star del cinema hanno pensato bene di affermare la propria voce nel campo beauty.