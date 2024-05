Rafael Nadal ha parlato in conferenza stampa prima di iniziare il suo Roland Garros. Lunedì incontrerà al primo turno Alexander Zverev. Il campione spagnolo ha dichiarato che questo potrebbe essere il suo ultimo Roland-Garros ma non se la sente di assicurarlo “al 100%”. Nadal : «oggi non posso ... ilnapolista

Roland-Garros, Nadal perde con Zverev e saluta Parigi (forse per l'ultima volta): «Ho sentito l'amore di tutti» - roland-garros, nadal perde con Zverev e saluta Parigi (forse per l'ultima volta): «Ho sentito l'amore di tutti» - Rafa nadal perde al primo turno del roland-garros contro Alexander Zverev (3-6, 6-7, 3-6) e saluta Parigi forse per l'ultima volta in carriera. Il Re del Grande Slam parigino non vince neppure un set ... ilmessaggero

