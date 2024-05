Roland Garros 2024 - Day 2 | non solo Sinne - altri sei gli azzurri in programma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Seconda giornata di tennis ale gli occhi – specialmente quelli degli appassionati italiani – non possono che essere puntati tutti sul big match tra Sascha Zverev e Rafael Nadal e sull’esordio di Jannikr contro Eubanks. Ma gli incontri insono tanti e al numero due del ranking ATP si aggiungonosei nostri portacolori a caccia di un posto al secondo turno. Il caso, o meglio chi ha fatto la schedule della giornata, ha voluto che i nostri due alfieri giocassero in contemporanea. PAOLINI E COCCIARETTO Così, mentre il vincitore degli ultimi Australian Open esordirà sul Suzanne Lenglen, sul Court 7 sarà anche il momento di Jasmine Paolini, che per la prima volta è tra le teste di serie di un torneo che non le ha mai regalato particolari soddisfazioni nel corso della sua carriera.