Roland Garros 2024 - day 1 | Sonego unica gioia italian - Alcaraz senza voto Incubo Cile

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ilnon è iniziato nel migliore dei modi per il tenniso, che nella prima giornata ha collezionato tre sconfitte e una sola vittoria.nulla togliere ai giocatori sconfitti, però, il successo ottenuto da Lorenzocompensa eccome i tre ko. Il tennista piemontese ha infatti mostrato lampi della sua miglior versione ed ha battuto per il secondo anno consecutivo Ugo Humbert, per il quale Parigi resta stregata. Ad eccezione del secondo set, perso per 6-2,è stato il miglior giocatore in campo ed ha meritato la vittoria, che gli regala il sorriso dopo un periodo diffie anche un secondo turno giocabile contro Zhizhen Zhang. La sfida Italia-Francia è però finita 1-1 visto che nel pomeriggio Alexandre Muller ha sconfitto in tre rapidi set uno spento Luca Nardi, capace di racimolare soltanto otto giochi.