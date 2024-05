Ricordate Billy Zane di Titanic? È identico a Marlon Brando nelle prime foto del biopic

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 27 maggio 2024) L'attore è assolutamente impressionante nei panni del grande divo di Hollywood di cui si celebrano i 100 anni dalla nascita L'ex-star diha recentemente condiviso delleche lo ritraggono nel ruolo dinell'imminenteWaltzing with, e la somiglianza è davvero impressionante.ha caricato le suggestive immagini via Instagram, con la didascalia: "Il secondo gruppo didi Waltzing withha fatto centro. Dovevo condividerle ora che sono uscite dal sacco. Il team di produzione è stato davvero impeccabile. Grazie a tutto il team WWB!". Su cosa di concentrerà il? Le immagini condivise mostrano una trasformazione notevole, in quantocattura quell'epoca diin modo quasi perfetto.