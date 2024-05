Renzi profetico | Con i referendum su premierato e Jobs Act addio al governo e al Pd

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Due profezie alla Matteo, mentre corre su e giù perla Sicilia, fra Agrigento e Catania, stringe mani, allarga sorrisi, per far quello che ancora gli piace di piu: la campagna elettorale. Due profezie su una parola -- che il leader di Italia Viva candidato come capolista a rovescio (ha scelto l'ultimo posto in lista perché a lui le cose a metà disturbano) con stati Uniti d'Europa, spalla a spalla con Emma Bonino, conosce molto bene. Perché ci ha quasi lasciato le penne nel 2016, vedendo crollare il suo. La prima riguarda il futuro di Giorgia Meloni: ilin questione è quello sul, che perfinirà per far cadere il, ma - aggiunge se cambiano i testi della proposta «si puo discutere». E la seconda è sul futuro di Elly Schlein, che assieme al Pd, sta raccogliendo le firme per cancellare uno dei must dell'eraana: ilAct.