Provoca incendio che uccide 137 persone | arrestato presunto colpevole

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sono più di cento lemorte a causa di numerosi incenditi artificialmente: il sospettato è stato catturato Dall’inizio di febbraio il Cile è tenuto in ostaggio dagli incendi. Le città costiere di Valparaíso e Viña del Mar sono state rase al suolo. Il fuoco ha rapidamente divorato le case in legno, mietendo vittime che ogni giorno salgono di numero. Secondo quanto riferisce la Sml – l’organizzazione responsabile del recupero dei corpi – sarebbe salito a 137 il conteggio dei morti, al quale vanno aggiunte altre centinaia diche risultano scomparse. I villaggi locali sono spariti, migliaia di cittadini non hanno più una casa e un posto dove andare, mentre le fiamme ancora impazzano per il Paese. Catturato un uomo per aver appiccato gli incendi (Screenshot Youtube) – Notizie.