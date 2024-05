Premio Pico della Mirandola | Metsola - Savona e Zuppi hanno servito il nostro Paese

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Il 2025 sarà l’ottantesimofineSeconda guerra mondiale e quest’anno sarà l’ottantesimo dei peggiori massacri, quelli che vediamo oggi, le stesse cose che tanti nostri contemporanei vivono. Quindi quel ricordo, di quello che è stato, quell’eredità di milioni di morti, ci ha consegnato la pace, una pace che va costruita attraverso il dialogo e il sogno". E’ con queste parole forti pronunciate dal cardinale Matteo, presidenteConferenza Episcopale Italiana, che è conclusa ala cerimonia di consegna del ’’. Pace, Europa, dignità, sono le parole più frequentemente citate in tutti gli interventi pronunciati dal palco dell’Auditorium Rita Levi Montalcini, che ha ospitato l’evento. Il riconoscimento, attribuito ogni due anni, questa volta ha visto omaggiati del prezioso busto d’oro, ritraente il grande umanista mirandolese, Roberta, presidente del Parlamento Europeo, –internazionale, ieri assente, di cui è stato trasmesso un videomessaggio, Paolo, presidente Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, -nazionale e, appunto il cardinale Matteo, presidente Cei –speciale, che primacerimonia, con sorpresa di tanti fedeli, ha celebrato messa nel Duomo.

