Pomeriggio Cinque - Myrta Merlino lascia in anticipo | chi la sostituisce

(Di lunedì 27 maggio 2024)non terminerà la sua prima – e, quasi sicuramente, unica – stagione di. La conduttrice e giornalista, chiamata per subentrare a Barbara d’Urso, sarà difatti sostituita nel corso delle ultime due settimane di messa in onda. La stagione televisiva 2023-2024 ha assistito a un completo riassetto del palinsesto televisivo. Molti, infatti, sono stati i volti fatti fuori da Mediaset ma anche quelli reclutati. Tra le new entry su cui Pier Silvio Berlusconi ha puntato maggiormente si è piazzata. La giornalista e conduttrice è passata sulle reti di Cologno Monzese, al timone di, sostituendo Barbara d’Urso dopo circa 15 anni. Un cambiamento che ha fatto storcere il naso a molti, come hanno dimostrato gli ascolti televisivi, in calo rispetto alle precedenti stagioni del programma di infotainment.

