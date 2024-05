Placati - Udi sarà parte civile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’Udianche nell’ultimo step del processo per l’omicidio di Rossella, il 4 giugno in Cassazione. "L’Udi – si legge in una nota – costituitafin dal primo grado, si è riunita in assemblea per discutere del nuovo grado e confermare la propria volontà. Le Corti di primo e secondo grado hanno accolto la nostra tesi secondo cui il reato oggetto del processo frustra e vanifica lo scopo perseguito dall’associazione.una ulteriore occasione per portare le nostre parole dentro al diritto".