Pecco spezza la maledizione di Barcellona

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Il più forte sono io". E… a quel paese la pista tabù di, lì, dove proprio non riusciva a vincere (e un anno fa ha rischiato la vita). Con dedica speciale, specialissima, alla curva 5, dove sabato pomeriggio, Bagnaia è caduto e ha visto evaporare la vittoria nella Sprint, a quattro curve dalla bandiera a scacchi. "Il più forte sono io", si è gridato forte e chiaro dentro il casco,, dopo che a quella stessa curva 5 – quella del fattaccio di sabato – ha strappato a Martin la testa della corsa senza più restituirgliela. Bagnaia, Re di, diventa così il segnale più bello (e chiaro) che Ducati gira al mondo della MotoGp, ovvero chetorna ad essere l’uomo da battere. Il campione in carica che vuole tenersi il numero uno sul cupolino.

MotoGP, Bagnaia: "Ho odiato la curva 5, ho sorpasso Martin lì per dimenticarla" - MotoGP, Bagnaia: "Ho odiato la curva 5, ho sorpasso Martin lì per dimenticarla" - Per Bagnaia, più che una vittoria è stata una liberazione. Pecco aveva un conto aperto con barcellona, a iniziare da quella curva 5, dove ieri era caduto quando aveva fra le mani la vittoria della ... gpone

