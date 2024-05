Passo San Marco riaperto C’è ancora neve ma il valico è sicuro

passo dopo passo , Marco Bezzecchi continua a migliorare e porta a casa un incoraggiante sesto posto nel Gran Premio del Portogallo 2024, valido come secondo atto stagionale del Mondiale moto GP . Il romagnolo del team Pertamina Enduro VR46, autore di un pessimo primo giro in cui è crollato dalla ... oasport

Mazzo di Valtellina Il Mortirolo diventerà Cima Pantani. Ormai è tutto apparecchiato, manca solo l’ufficialità dei due primi cittadini di Mazzo di Valtellina, località da dove parte l’ascesa per il Mortirolo dalla parte valtellinese, e di Monno (Brescia), zona dalla quale parte la strada per ... ilgiorno

Ele A al Mi Ami 2024: «In questa società liquida non bisogna avere l'ansia di definirsi» - Ele A al Mi Ami 2024: «In questa società liquida non bisogna avere l'ansia di definirsi» - Classe 2002, Ele A e` la giovane artista della scena di oggi che celebra il rap anni Novanta, non e` un caso infatti che proprio al Mi Ami Festival sia stata raggiunta sul palco da Neffa. La incontria ... vogue

Procida è la protagonista del nuovo singolo di Marco Gesualdi - Procida è la protagonista del nuovo singolo di marco Gesualdi - “L’Isola di Procida è un luogo dell’anima: quando arrivi sulle sue sponde hai la sensazione che il tempo si fermi e che ci sia una possibilità di ascolto. La sua “aria” di isola “minore” rispetto alle ... ilgolfo24

Marco Columbro è vivo: "Dopo l'ictus non mi hanno più cercato" - marco Columbro è vivo: "Dopo l'ictus non mi hanno più cercato" - marco Columbro è vivo e ancora oggi non si spiega come mai sia stato escluso dai programma in tv dopo la sua malattia ... notizie