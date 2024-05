Paola Benigni in campo per Albino | Pronta a interrompere il decennio del centrodestra

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 27 maggio 2024). In seguito alda primo cittadino di Fabio Terzi, il centrosinistra cerca di ribaltare le carte in tavola con, candidata sindaca diper il centrosinistra. Una scelta, quella di candidarsi, accettata nel tempo seguendo l’istinto, oltre che la voglia di cambiamento in un paese governato per due mandati dalla Lega. Persono tanti gli obiettivi e le proposte per, paese che ha mostrato grande interesse nei suoi confronti e predisposizione all’ascolto del suo programma. Giunti nella fase cruciale della campagna elettorale, la candidata del centrosinistra si racconta e spiega nello specifico la sua volontà per la città di. In quale momento e come è nata l’idea di candidarsi? “Nei mesi scorsi sono stata invitata ad uno dei tavoli di lavoro del progetto civico In