Pagliuca | Portiere Inter? Nessuna urgenza! Ecco quando servirà

(Di lunedì 27 maggio 2024)ritiene che con Sommer l’sia tranquilla non solo per la prossima stagione. L’exvenuto in collegamento con Radio TV Serie A, è dell’idea che non sia necessario cambiare il titolare ora che inizia il mercato. IL RUOLO – Si parla tanto di Bento come possibile prossimodell’, da inserire per poi sostituire Yann Sommer. Un grande ex estremo difensore nerazzurro come Gianlucatranquillizza sul ruolo: «Secondo me l’subito no. Ovviamente fra qualche anno ci vorrà questa decisione, però sinceramente Sommer ancora qualche anno importante lo può fare. Secondo me è ancora presto e prematuro cercare un, poi se va via Emil Audero serve un secondo di valore. Ma ilnon è un problema per l’: quest’anno ha fatto tante grandi parate, è stato decisivo».