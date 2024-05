Ostia – Il cane chiuso in auto grazie a chi ha salvato vita all’animale commenta la Garante degli animali di Roma Capitale

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Oggi i giornali riportano la notizia di unlasciatoin unavettura a, sotto al sole,soloall’intervento di un cittadino. Voglio direalla persona che è intervenuta, salvando la”.in, il Garante: “Lasciare unin macchina con le temperature alte, anche solo per poco tempo, mette a rischio la sua” Così Patrizia Prestipino (nella foto), Garantedi, cje ha tenuto ad amonire: “Lasciare unin macchina con le temperature alte, anche solo per poco tempo, mette a rischio la suae il messaggio di prestare la massima attenzione a simili comportamenti deve arrivare a tutti, chiaro e forte”.in, il Garante: “Un comportamento che, se messo in atto, prevede il pagamento di una multa fino a 500 euro” “Quanto accaduto – aggiunge – è l’occasione per richiamare il Regolamento comunale sulla tutela, che all’art.