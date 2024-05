Oggi il dibattito tra candidati voluto da Confedilizia

"Ci aspettiamo molto, perché molto si può fare con una realtà come la nostra". La presidente di Unindustria Roberta Anceschi ha accolto così ieri pomeriggio nella Sala degli specchi del teatro Valli i candidati sindaco all’incontro che l’associazione ha organizzato in vista delle elezioni di ... ilrestodelcarlino

ELEZIONI. Sostenuti da 351 liste. Dati ancora in flessione rispetto a cinque anni fa. Le donne sono in tutto 63. Molte compagini ufficializzate al «fotofinish». In 46 Comuni un solo aspirante primo cittadino: obiettivo quorum ecodibergamo