(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) - Roma, 27/05/2024 - In merito a eccellenze nazionali in campo sanitario parliamo oggi dell', che è il centro leader in Italia ed in Europaproduzione e applicazione di protesi oculari in resina. L'nasce come la prima fabbricadi protesi oculari, fondata a Roma nel 1920 da Paolo Modugno con un team per tradizione tutto al femminile. Da allora, attraverso oltre un secolo di innovazione e sperimentazione di nuove tecnologie, ha accumulato un'esperienza senza pari nel settore. Oggi è un centro didove medici oculisti e oftalmoplastici italiani e da tutta Europa vengono a completare la loro formazione ed è per questo considerata punto di riferimento internazionale.