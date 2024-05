Nuova truffa WhatsApp | un messaggio da un contatto in rubrica come riconoscerla subito

(Di lunedì 27 maggio 2024) Unarriva da un vostroa sua totale insaputa, voi rispondete e laè completa. La, nota ma che ha ripreso a girare suin queste settimane con maggiore forza, provoca danni ingente. Il meccanismo è piuttosto semplice. Si basa sulla funzione cambia numero che prevede una verifica con codice di 6 cifre trasmesso via Sms. “L’hacker così può inserirenumero di telefono attuale quello di ungià compromesso presente nelladella vittima”. >>“Non farlo mai più”. Terremoto Rai, furia Milo Infante contro Caterina Balivo: tra i conduttori è guerra. “Ha passato il segno” “Quindi inserirenuovo numero quello della vittima, che riceverà secondo procedura un codice di 6 cifre via SMS sul proprio dispositivo; contemporaneamente, usando il profilodelgià compromesso, iltore provvederà a scrivere alla vittima undel tipo: “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?”.

