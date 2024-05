Notte di botte e sangue Prima ferito a bottigliate poi inveisce contro i medici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024)un ventiquattrenne preso aa due passi da piazza Sant’Agostino e poi una rissa nella zona dei Porcinai, davanti alla stazione ferroviaria, alle prime luci dell’alba. È la sintesi di un sabato sera movimentato che ha visto le forze di polizia e i soccorritori impegnati in un tour de force da mezzafino alla mattina. Tutto inizia nel centro della movida del weekend. Non è nemmeno mezzaquando i volontari della misericordia di Subbiano arrivano in piazza Sant’Agostino per soccorrere un giovane con ferite esu tutto il corpo: pocoera stato colpito violentemente con una bottiglia rotta e non una lama come era stato ipotizzato in un primo momento. Il ventiquattrenne ha provato a difendersi ma invano: i colpi lo hannoall’addome e sulle braccia, probabilmente nel tentativo di proteggere il volto.