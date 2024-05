Nocciola Tonda Francescana premiati 6 Maestri Gelatieri umbri alla prima edizione del concorso Il miglior gelato 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 27 maggio 2024) DERUTA (PG) – Si è tenuto sabato 25 maggioRocca di Casalina di Deruta (Pg) l’evento dedicato® – organizzato dFondazione Agraria di Perugia con il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Istituto di Istruzione Superiore “Cassata Gattapone” di Gubbio – che è stato l’occasione per la premiazione delladel“Ila base di®” che ha visto la vittoria di 6: Bebop di Castiglione del Lago, Dolci Delizie di Deruta, Il Caffè del Giardino di Torgiano, Il Quinto Vizio di Corciano, La Paola di Marsciano e La Terrazza di Ponte Felcino. Un’occasione quella di sabato, voluta per far conoscere questa nuova varietà ditutta umbra brevettata dall’Università degli Studi di Perugia, le cui piante vengono prodotte, su licenza, nei vivai della Fondazione per l’Istruzione Agraria.